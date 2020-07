entièrement interactif,

Le titre ?, en référence au soir de la demi-finale du 10 juillet 2018, jour de la victoire "volée" des Français. Le livre sort précisément 2 ans après la défaite qui a marqué tout un pays et il donne enfin la possibilité au lecteur de se venger en lançant une malédiction à l'équipe française ! Il s'agit d'un livre-jeu de fantasy urbaine qui laisse le libre choix des actions au lecteur, devenu alors rôle principal de l'intrigue. Pour préparer le sortilège, vous avez besoin de cheveux de Français : préférez-vous en arracher à un supporter dans la rue ou voler une mèche à un (trop) riche sorcier rival ?Vous avez toujours rêvé de changer le cours de la Coupe du monde de football 2018 ? Lui donner un autre dénouement ?vous en donne l'opportunité ! Une occasion à saisir dans le cadre de la campagne nationale #DesLivresBelgesDansLesValises. Le livre est numérique,jouable sur smartphone, tablette, liseuse et ordinateur, disponible sur toutes les plateformes (Amazon, Fnac, 7Switch, etc.) au prix de 3,99 €.

En quelques chiffres, La Nuit du Seum, c'est 240 chapitres articulés, 2 fins victorieuses différentes, 13 manières de perdre, 131 embranchements, 223 choix possibles et 3 points de sauvegarde !

Le synopsis ? " Le 10 juillet 2018, la Belgique affronte la France en demi-finale de la Coupe du monde de football. Dans le bar de sorciers que vous connaissez bien, tous les yeux sont rivés au téléviseur, et quand l’équipe des Bleus anéantit finalement vos espoirs de finale, l’assemblée réagit avec la mauvaise grâce qu’elle rendit sitôt proverbiale. De tous les sorciers présents, c’est sur Patte-de-Bouc, votre mentor, que la nouvelle a le plus grand effet. Fou de rage, il ourdit le projet de venger l’honneur national en maléficiant l’équipe de France. Son plan de bataille n’est cependant pas prêt avant que vous ayez éclusé de nombreuses bières, et peut-être n’avez-vous plus tout votre entendement lorsque vous acceptez d’être son complice. Le sort requiert des composants rares et, à cette heure, l’illégalité ne vous fait pas peur. Vous voilà donc embarqué dans une quête éthylique à travers toute une ville qui n’est pas exempte de dangers. En chemin, vous croiserez une galerie de personnages truculents, et peut-être même le diable en personne…Un roman dont vous êtes le héros à découvrir dès 14 ans."

Julien Noël est né en 1990 à Namur, en Belgique. Au terme d’une maîtrise en langues et littératures françaises et romanes, dans le cadre de son mémoire de fin d’études, il se plonge dans l’univers du graveur namurois Félicien Rops, dont l’influence sur sa poésie est décisive. Désormais diplômé, il travaille depuis 2014 comme enseignant. Lecteur compulsif dès la petite adolescence, il se consacre de surcroît depuis les prémices de sa vingtaine à l'écriture. Son genre de prédilection, qu'il exploite à la fois au travers de nouvelles courtes et de poésies narratives, est le fantastique.

Sortie: le 10 juillet 2020.