Deux membres de la « bande de Tamines » comparaissaient détenus le 14 octobre devant le tribunal correctionnel de Namur pour répondre de leurs actes. En l’occurrence, un vol avec violence et des faits de coups et blessures.

Ce qui frappe d’emblée ? L’âge des prévenus, 18 et 19 ans. En juillet dernier, alors que l’Euro de football battait son plein, ils se sont particulièrement fait remarquer. Notamment le 2 juillet aux abords de la gare. Suite à un différend familial avec 2 autres jeunes, 5 membres de la dite bande ont décidé de régler leurs comptes. Le substitut Seminara expliquait : « Les victimes ont été acculées et ont reçu une déferlante de coups de poings et de pieds. L’un d’eux a pu s’extraire de la mêlée à reculons, alors que l’autre, coincé entre un ascenseur et une passerelle a sauté dans les escaliers et a souffert d’une commotion. » 2 majeurs et 2 mineurs ont été interpellés suite à ces faits.

Rebelotte le 7 juillet. Les agresseurs, agissant à nouveau en bande, ont dérobé ses effets personnels à un passant, mineur. Une sacoche Gucci, 3 euros, des cigarettes, une casquette, une carte d’identité et une carte de banque et...ses baskets Asics roses. Les souliers, facilement reconnaissables, et la carte d’identité de la victime seront retrouvés sur l’un des auteurs.

Le tribunal a rendu son jugement ce vendredi, le premier des deux prévenus écope d'une peine de 2 ans assortie d'un sursis probatoire alors que le second devra effectuer une peine de travail de 120 heures.