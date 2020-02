Le prévenu a écopé par défaut d'une peine de 20 mois de prison le 29 avril 2019 pour un vol commis à l'Intermarché de Saint-Servais le 20 février 2018. Il comparaissait détenu ce vendredi pour faire opposition à ce jugement. Son butin ? Un sachet de salade, des bonbons et des boissons. Il était SDF à cette époque. Interpellé par le vigile, il a opposé résistance et a bousculé celui-ci.

"J'étais en difficulté, je n'étais pas stable à l'époque et je prenais des médicaments. Je suis désolé pour le surveillant mais je n'aimais pas la manière dont il me retenait et c'est vrai je l'ai repoussé, mais je n'ai pas donné de coup. Je buvais beaucoup à l'époque mais c 'est fini. J'ai eu l'occasion de boire de l'alcool en prison mais je ne l'ai pas fait."

Le prévenu se trouve en double état de récidive légale : il a été condamné à 30 mois en 2014 et à 3 ans en 2015. Il a aussi été condamné à une peine de travail dans le cadre de faits commis après ceux de février 2018. Son avocate demande la clémence du tribunal et une peine réduite.

Si le substitut Debelle admet que le butin est dérisoire, elle retient la circonstance aggravante, à savoir la bousculade avec l'agent de sécurité. "Quand on a son palmarès, on ne se permet pas ce genre de chose. Son casier est chargé et les condamnations s'enchaînent depuis 20 ans." La représentante du ministère public demande la confirmation de la peine initiale.

Jugement le 27 mars.