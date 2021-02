2020, année de crise sanitaire mais pas de crise immobilière Namur Grégory Piérard © D.R.

On remarque une nette augmentation par rapport à 2019 au niveau du nombre de contacts entre citoyens ou professionnels et la cellule urbanisme de la Ville (11.600 contre 10.000) et une légère diminution du nombre de dossiers instruits (3.780 traités contre 4.012) : 910 demandes de permis d’urbanisme ont été déposées en 2020., 869 dossiers ont été instruits et 680 ont été octroyés.