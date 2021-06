Les cafés citoyens sont des rendez-vous ponctuels pour réfléchir et s'interroger, entre citoyens et en toute convivialité, sur un thème lié à l'actualité.

L’année 2020 sera au cœur du prochain café citoyen organisé par l’asbl Floreffe en transition : ce qu’elle a représenté pour chacun, comment mettre à plat et en mots ce qui a été vécu, pour ensuite envisager les pistes et opportunités de changement qui peuvent s’offrir, dans divers domaines de notre vie et de la société. Ces échanges seront animés par deux expertes en intelligence collective. Un moment d'arrêt sur une question de société ô combien prégnante.

Quand ? dimanche 27 juin à 16h

Où ? Abbaye de Floreffe - bar du Landoir (rue du Séminaire)

Pour qui ? ouvert à tous

Combien ? entrée libre – participation libre – boissons locales, équitables et « grignotes » à prix démocratiques

Renseignements et inscriptions : info@floreffeentransition.be – 081 73 29 63 - www.floreffeentransition.be