Hospitalisé à Mont-Godinne, il a mis le feu au matelas de son lit : douze mois avec sursis

Il a menacé du personnel infirmier et a voulu mettre le feu à son matelas.

Un homme né en 1984 faisait opposition à un jugement le condamnant à 12 mois ferme pour des faits de menaces et d’incendie volontaires commis le 21 juin 2019 à Mont-Godinne. Le prévenu avait été hospitalisé pour une durée d’un jour afin de bénéficier d’un lavage d’estomac. Il avait ingéré trop de médicaments qui lui avaient été prescrits en raison de problèmes à la hanche.

L'homme a reçu l'autorisation de rentrer chez lui. Le lendemain, il s'est à nouveau rendu à Mont-Godinne pour y être encore hospitalisé. C'est lors de ce second séjour que les faits ont été commis. Il a menacé deux membres du personnel et a surtout voulu bouter le feu à un matelas. "Heureusement, les conséquences sont limitées mais elles auraient pu être plus dramatiques", précisait le parquet de Namur.

La défense indiquait que la médication suivie, couplée à un sevrage brutal au niveau du cannabis, a altéré la conscience du prévenu qui va mieux, depuis lors. Ce mardi matin, le tribunal correctionnel de Dinant l’a condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire.