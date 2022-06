Bientôt un nouveau parquet et un nouvel éclairage au Hall Octave Henry

Grâce aux subsides de la Politique Intégrées de la Ville (PIV), différents projets importants en matière d’économies d’énergie peuvent être développés à Namur. Dans ce cadre, le Hall sportif Octave Henry de St-Servais va bénéficier de plusieurs aménagements dans les prochains mois.

Le premier concerne la rénovation de l'éclairage de la salle. "La durée du chantier est de 25 jours ouvrables, hors saison sportive", indique-t-on au cabinet de l'échevin des travaux Tanguy Auspert.

Une étude technique des lieux sera tout d'abord réalisée. Il faudra ensuite démonter les installations actuelles, placer les nouvelles techniques (câblages, raccordements, pose des plafonniers,…), et installer la gestion DMX des projecteurs RGB. "Ce dernier point fait la particularité de l'éclairage du Hall Octave Henry. L'éclairage RGB (rouge/red, vert/green, bleu/blue) signifie que l'on peut changer la couleur de l'éclairage en mélangeant les trois couleurs de base. Et pour ce faire, les utilisateurs du Hall utiliseront une gestion DMX (Digital Multiplex) de ces projecteurs. Ce qui permet, notamment, des jeux de lumières. Ce qui fait de ce Hall une sorte de Spiroudôme namurois."

Montant des travaux : 327.000€ dont un subside de 80 % de la PIV.

Second projet qui fera l'objet de subsides, via Infrasport cette fois : le renouvellement de la surface de jeux. Le futur parquet sera adapté aux jeux de balles rapides. Sa composition en fera un sol sportif de type "amortissement surfacique" procurant une très grande absorption des chocs et une élasticité adaptée aux salles multifonctions destinées aux jeux de balles rapides. "L'entreprise va également procéder à la réalisation d'une chape et à l'étanchéisation du nouveau parquet, à la pose de plinthes en bois massif et d'entre-portes pour accéder aux tribunes et gradins. Et enfin, la touche finale, avec le traçage des terrains de volley et de basket, aux normes des Fédérations."



Montant de ce second projet, lui aussi de 25 jours ouvrables : 144.000 €.

Dans les deux cas, un appel d’offres doit encore être lancé. “Après l’attribution des travaux, l’entreprise choisie nous fournira un planning. Les travaux ne doivent pas perturber les clubs”, termine-t-on au cabinet de Tanguy Auspert.