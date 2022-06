Un budget de 22 millions d'euros pour améliorer la mobilité à Namur

L'objectif est de créer de nouveaux axes structurants afin de compléter le maillage de mobilité active déjà existant. Cela passera par la mise en place de réseaux cyclables supplémentaires, le dénouement de certains "points noirs" et la création d'un réseau de mobilité active sûr pour tous. Ce travail sera effectué conjointement par les services mobilité et voiries. Par ailleurs, une attention particulière sera portée autour des écoles.

Trois plans d'investissements sont concernés : le plan d'investissement communal, le plan Wallonie cyclable pour lequel Namur a été désignée commune pilote en 2020 et le plan wallon d'investissement mobilité active communal et intermodalité. Au total, le budget s'élève à 22 millions d'euros, dont 7,3 millions de part communale.

Au total, 39 projets viendront renforcer la mobilité namuroise avec un focus sur la sécurité. Sur le plan scolaire, priorité sera donnée aux implantations de Champion, Malonne et Erpent. Un travail de fond va être effectué avec les usagers afin de constituer un maillage de mobilité douce sécurisé autour de ces écoles. D'autres établissements suivront, la Ville de Namur souhaitant constituer "une toile d'araignée sécurisée" couvrant toutes les écoles.

"Il s'agit, via ces multiples projets, de créer des connexions et un réseau de mobilité active toujours plus efficient sur le territoire namurois", a conclu l'échevine de l'Attractivité urbaine, Stéphanie Scailquin (Les Engagés).