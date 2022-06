Une application faisant le lien entre trafic routier et pollution dévoilée à Namur

L'application Holocity a été dévoilée mercredi en primeur à l'espace Namur Intelligente et Durable (NID). Développée par la société Deloitte, elle permet de faire le lien entre le trafic routier et la pollution atmosphérique.

Le dispositif se sert des capteurs de qualité de l'air installés en divers lieux de la capitale wallonne dans le cadre de son projet de système de transport intelligent. A l'aide d'un casque de réalité virtuelle, l'utilisateur de l'application peut visualiser une maquette virtuelle du centre de Namur et de ses alentours. Il est ensuite possible d'afficher, à une heure déterminée, les données de qualités de l'air et du trafic routier, recueillies, elles, via l'application Google Maps.

Dans ses écrans, Holicity laisse alors apparaitre des nuages de particules plus ou moins importants au-dessus de la maquette de la ville, selon la densité du trafic. Pour l'instant, les données fournies se basent sur des relevés antérieurs mais à terme elles pourront également être affichées en temps réel. Au-delà de l'aspect technologique, l'application vise à faire prendre conscience à ses utilisateurs de l'impact généré par le trafic sur la qualité de l'air, ont expliqué ses développeurs.

L'outil se veut aussi un levier décisionnel pour les autorités communales afin de mieux cerner les enjeux en matière de mobilité. Holocity peut être testée par celles et ceux qui le souhaitent dès ce mercredi 29 juin au NID. L'application devrait également être déclinée ailleurs rapidement.