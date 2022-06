Collision mortelle à Loyers : les faits requalifiés en coups et blessures involontaires dans le cadre d’un accident de la route

Le 22 septembre 2019 vers 11h du matin, Blondine Lesceux, une octogénaire de Loyers, a perdu la vie dans son village. La Peugeot que conduisait son mari a été percutée de plein fouet par Pierre (prénom d’emprunt), un conducteur âgé de 19 ans qui a mal négocié un virage.

Selon plusieurs témoins, Pierre faisait la course avec Clément (prénom d’emprunt), un ami plus vieux d’une dizaine d’années. Les deux hommes devaient répondre le 2 juin devant le tribunal correctionnel d’une entrave méchante à la circulation ayant entraîné la mort.

Questionné, Pierre indiquait : "Nous nous suivions mais ne faisions pas la course. J'ai mal anticipé le virage et je me suis déporté car je n'avais pas assez décéléré." Les conducteurs circulaient sur une portion limitée à 90 km/h et allaient entrer en agglomération. Leur vitesse estimée variait entre 70 et 80 km/h.

Me Gillet, avocat de la famille endeuillée et du mari de la victime, expliquait : "Le choc a été effroyable. Quelques instants auparavant, les deux chauffards ont frôlé 3 cyclistes, à vive allure selon ceux-ci. Tous les trois ont déclaré que les conducteurs faisaient la course."

L'avocat revenait sur le contexte de ce trajet en voiture. "Ils avaient fait la fête la veille. Celui qui ouvrait la marche avait encore 2g11 d'alcool dans le sang et avait consommé de la cocaïne la veille. Celui qui a percuté mes clients avait 0,73 g. L'auteur de l'accident avait confié à son ami qu'il n'était pas en état de prendre le volant. L'autre l'y a incité en lui promettant qu'ils rouleraient doucement. Cela n'a pas été le cas. Mon client a perdu celle qui partageait son quotidien depuis 55 ans, on lui a retiré sa moitié, son épouse chérie."

Claude Lesceux avait ensuite pris la parole. "Nous étions à 100 mètres de la ferme. Le premier conducteur m'a frôlé, à 50 centimètres, puis l'autre nous a percutés, il est arrivé comme une furie. Des panneaux indiquent pourtant que le tournant est dangereux. Il faut le prendre à 40 ou 50 et ils arrivaient bien plus vite. Aujourd'hui, je me retrouve tout seul dans ma ferme. Il arrive à tout le monde de prendre un verre, mais on ne conduit pas quand on a bu."

Le substitut Gaublomme estimait pour sa part l'entrave méchante établie. "Avant la collision, des cyclistes ont été mis en danger. D'après l'expert, une seconde et demie séparait les conducteurs, c'était inconscient. Ce n'était pas un accident, mais bien un comportement dangereux qui a entraîné un accident."

Le magistrat namurois réclamait une peine de 5 ans assortie d’un sursis probatoire de 5 ans pour l’auteur de la collision. Une peine de 3 ans assortie d’un sursis probatoire de 5 ans était réclamée pour le second, qui avait déjà bénéficié d’un sursis probatoire suite à une condamnation pour ivresse au volant.

Ce jeudi,les faits ont été requalifiés en coups et blessures involontaires dans le cadre d'un accident de la route. Le conducteur a été condamné à une peine de 3 ans de prison assortie d'un sursis de 5 ans. Le conducteur qui le précédait a été acquitté.