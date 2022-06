Epidémie de vols de voitures : jusqu'à 6 ans de prison

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce jeudi des peines allant jusqu'à 6 ans de prison dans un dossier de vols de voitures commis par une association de malfaiteurs composée de 16 prévenus

Les faits ont été commis entre 2018 et 2020, période durant laquelle une trentaine de voitures ont été dérobées. Les deux principaux protagonistes, deux frères, pénétraient dans des habitations pour voler les clefs des véhicules stationnés devant celles-ci et repartir avec les voitures des propriétaires des lieux. Les véhicules étaient ensuite revendus pour l’exportation, principalement via le site 2ememain, ou démontés et revendus en pièces détachées. Un intermédiaire « commercial » faisait le lien entre les voleurs et 3 groupes différents de receleurs. Outre les préventions de vols de voitures, de vol avec violence dans un cas, et celle d’appartenance à une association de malfaiteurs, certains des prévenus doivent répondre de recel, de vente illégale de véhicules d’occasion, de faux (faux car-pass, faux carnet d’immatriculation, fausses plaques, fausses cartes d’identité), d’entrave méchante à la circulation, de rébellion armée avec un véhicule, de coups et insultes sur agents, d’escroquerie mais aussi d’infraction à la loi sur les stupéfiants, un des receleurs ayant mis sur pied une culture de 200 plants de cannabis dans la région de Charleroi.

Les deux frères ont été reconnus comme les dirigeants de cette association de malfaiteurs et écopent respectivement de 6 ans et 5 ans et 6 mois de prison ferme. Deux autres frères impliqués dans ces faits écopent respectivement d'une peine de 5 ans assortie d'un sursis de 5 ans et de 3 ans assortie d'un sursis de 3 ans. Deux prévenus sont condamnés à 40 mois de prison avec sursis. Des peines de 30 et 18 mois assorties de sursis de 3 ans ont été prononcées contre deux protagonistes. 4 prévenus sont condamnés à des peine d'une année de prison assorties de sursis de 3 ans. Des peines de 4 et 1 mois avec sursis ont enfin été prononcées, tout comme une absorption de la condamnation par un jugement antérieur étant donné une même unité intentionnelle dans les faits commis.