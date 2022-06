Concernant le stationnement sur la Place Léopold : 15 places de parking dont 1 PMR sont aujourd’hui à disposition des véhicules au sud de la Place. 3 places Cambio sont accessibles entre la rue Dewez et la rue Lucien Namêche. Les déposes-minutes sont quant à eux toujours présents mais ont été déplacés rue Dewez.

Fin du chantier de la place Léopold et mise en place du sens de circulation définitid dès le 30 juin

Le chantier de la Place Léopold et de ses voiries limitrophes se clôture. Les bancs ont été installés, les potelets ainsi que les horodateurs sont en cours de placement, le soufflage du gazon est presque terminé. Les barrières autour de la zone végétalisée resteront en place jusqu’au 18 juillet afin de protéger la pousse de la végétalisation. Les plantations sont quant à elles attendues pour l’automne 2022. Le sens de circulation entre dans sa version définitive dès le mercredi 30 juin 2022 dans l’après-midi.

La ville de Namur indique : "Ce nouvel aménagement plus adapté à la circulation des lieux, facilite l'accès des véhicules vers les entrées et sorties de Ville. Il sécurise par la même occasion les trajets des modes doux avec une attention toute particulière pour les cyclistes, piétons et piétonnes en provenance de Bomel."

Concernant le stationnement sur la Place Léopold : 15 places de parking dont 1 PMR sont aujourd'hui à disposition des véhicules au sud de la Place. 3 places Cambio sont accessibles entre la rue Dewez et la rue Lucien Namêche. Les déposes-minutes sont quant à eux toujours présents mais ont été déplacés rue Dewez. "La Ville de Namur se réjouit de l'aboutissement de ce chantier qui modernise tout un quartier grâce au réaménagement de l'espace public et qui fluidifie drastiquement la circulation grâce à la transformation de l'ancien rond-point Léopold en un carrefour à feux. La circulation de transit est de ce fait canalisée dans la partie Nord de l'actuel rond-point tandis que la circulation locale vers le centreville se fait dans la partie Sud, apaisant et fluidifiant ainsi la mobilité."