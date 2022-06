Il agresse une étudiante qui faisait des photos sur le toit d'un parking namurois : 3 ans de prison avec sursis partiel

Le 3 mars dernier, Marie, 24 ans et étudiante en architecture, a eu la peur de sa vie. Alors qu’elle se trouvait dans un parking à étage du centre-ville de Namur pour faire des photos dans le cadre de ses études, elle a aperçu un homme se droguer. Celui-ci s’est dirigé vers elle avant de l’agresser. Il lui a d’abord saisi les mains. Comme elle se débattait, il l’a tirée par les cheveux avant de la plaquer a sol et de se coucher sur elle. La victime a cru à une agression sexuelle. Elle a mordu son agresseur et a crié pour se dégager. Traumatisée par les faits, elle a entamé un suivi psychologique.Au civil, elle recevra 2.500 euros.

Le substitut Seminara qualifiait le 9 juin dernier les faits de détestables, tant ils renforcent le sentiment d’insécurité dans le centre-ville. Le prévenu, déjà condamné pour vol avec violence et coups et blessures à une peine d’un an avec sursis, a été interpellé plus tard dans la journée, alors qu’il consommait de la drogue.

Il a été condamné ce jeudi en récidive à une peine de 3 ans de prison assortie d'un sursis de 5 ans pour la moitié de la peine. Au civil, la victime recevra 2.500 euros.