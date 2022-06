La piscine de Saint-Servais fermée du 4 au 17 juillet pour son grand nettoyage

La ville de Namur indique que ce grand nettoyage indispensable doit obligatoirement être réalisé tous les deux ans afin de maintenir l’infrastructure en bon état de fonctionnement.

Le lundi 4 juillet, un arrêt des traitements chimiques obligatoire pour déchlorer les eaux est programmé. Le jeudi 7 juillet, on procèdera à la vidange du grand bassin jusqu’au sommet de la pente. Le vendredi 8 juillet : nettoyage du haut des murs de la grande profondeur et des murs côté petite profondeur. La vidange du reste du grand bassin aura lieu le 9 juillet, alors que le 11 juillet, on procèdera au nettoyage du bas des murs côté grande profondeur et du fond. Le mardi 12 juillet sera consacré à la vidange de la fosse de plongée et le 13 juillet au nettoyage de la fosse de plongée. Le remplissage des bassins prendra 2 jours, il sera suivi du chauffage et dutraitement de l’eau

La ville de Namur indique : "Pourquoi cette période ? Les premières semaines de juillet ont toujours été une période très calme au niveau de la clientèle individuelle, de plus la saison de natation des clubs est terminée et il n'y a plus d'établissement scolaire. La piscine de Jambes ne sera malheureusement pas encore ouverte durant cette période et nous ne pouvons à ce jour préciser la date de sa réouverture."

La piscine de Saint-Servais sera accessible jusqu’au samedi 2 juillet à l’horaire habituel + le dimanche 3 juillet (9h-18h30) et dès le lundi 18 juillet avec reprise de l’horaire habituel + le dimanche 24 juillet (9h-18h30).