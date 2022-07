La drève de Linoys sera la première rue cyclable de Gembloux

À Ernage, la drève de Linoy, reliant les rues Noirmont et Émile Labarre, sera prochainement réaménagée pour un montant de 78000 €, dont 80% feront l’objet d’un subside wallon. Celle-ci deviendra la première rue cyclable gembloutoise. Soit une voirie limitée à 30 km/heure et sur laquelle les cyclistes sont prioritaires. Les automobilistes ont interdiction de les dépasser. "Cette rue était impraticable pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes qui doivent l’emprunter. Elle méritait qu’on y prête attention" , a indiqué lors de la séance du conseil communal de mercredi soir Gauthier le Bussy (Écolo), échevin de la Mobilité. La voirie sera rénovée et, sur une dizaine de mètres, celle-ci sera flanquée d’un marquage ocre et d’une surimpression annonçant son statut de rue cyclable, conformément à la législation. Ce chantier intervient dans le cadre du plan Wallonie cyclable pour lequel la Ville de Gembloux a été retenue et a décroché une enveloppe de 750000 € de subside régionaux.

Plus d’un million d’euros en deux ans

En décembre 2020, les autorités avaient validé une douzaine de projets pouvant s’insérer dans ce dispositif. La Région en avait retenu 9. Lentement, ceux-ci se concrétisent. "Il faut se rendre compte qu’en deux ans, nous allons investir plus d’un million d’euros alors que, entre 2011 et 2019, lors du premier plan Wallonie cyclable, 950000 € ont été investis. Il y a un véritable phénomène d’accélération" , s’est réjoui l’échevin.

Rue de Bertinchamps

De la même façon, le conseil a validé le réaménagement d’une centaine de mètres de la rue de Bertinchamps, à hauteur dela Gatte d’or, afin de faciliter la jonction vers la rue Saint-Anne et, plus loin, Chastre. Le montant de l’opération est estimé à 100000 €.

Dans l’opposition libérale, Santos Lekeu Hinostroza a suggéré que des panneaux annonçant l’entrée dans Gembloux et renvoyant vers des commerces locaux puissent être installés dans le cadre de cette réfection. Concernant la drève de Linoy, le conseiller a souhaité savoir quels aménagements étaient prévus pour gérer au mieux la cohabitation entre les vélos et les piétons à l’heure de la sortie de l’école au niveau de la rue Émile Labarre.

"Nous demanderons à la tutelle comment traiter intelligemment la remarque" , a assuré l’échevin Gauthier le Bussy.