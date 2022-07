Le Tour de France traversera l’Entre-Sambre-et-Meuse ce jeudi 7 juillet : ça s’active dans nos communes

C’est le grand jour, pour toute la caravane de la Grande boucle, qui démarre ce vendredi de Copenhague.

Mais il n’y a pas que les coureurs, les équipes et les organisateurs qui sont sur le pied de guerre. Depuis que l’on connaît le parcours de ce Tour de France 2022, cinq communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse planchent sur la meilleure façon d’accueillir le peloton : Beaumont, Froidchapelle, Cerfontaine, Chimay et Couvin.

L’espoir, c’est d’attirer l’attention des caméras, principalement des cadreurs placés dans les hélicos, histoire demettre le patrimoine local en valeur.

Beaumontsera la seule ville traversée par le Tour." Durant les étapes, les cyclistes ne traverseront que deux villes : Binche et la nôtre. Nous avons donc une carte à jouer pour nous mettre en valeur, explique le bourgmestre Bruno Lambert.Nous avons réquisitionné un maximum de vélos que nous allons décorer, avec des ballons jaunes par exemple, pour les placer en certains endroits. Nous allons créer des visuels, des banderoles et d'autres éléments dedécor à mettre à des endroits stratégiques comme le rond-point du Sartiau à l'entrée de la Commune ; puis le rond-point de Wagram, la Tour Salamandre, l'hôtel de ville, l'institut Paridaens et le château de la Mazelle. Nous avons aussi demandé à des agriculteurs de placer quelques ballots en forme de vélo ou de maillot, dans leurs champs. "

La population riveraine est invitée à participer à cette décoration de l'entité en pavoisant aux couleurs de la Franceou mieux, aux couleurs du Tour : le jaune, le vert, le rouge ou le blanc à pois rouges. Pas de buvette sur la Grand-Place :" Nous avons décidé de ne pas faire concurrence au secteur horeca. C'est aux restaurateurs et cafetiers dese mettre en valeur et de profiter de l'événement au maximum. "

Par contre, à Barbençon, l’école, l’ASBL des Plus Beaux villages de Wallonie et la Jeunesse se sont groupés pour une animation et une buvette au carrefour de la rue du Couvent.

SurFroidchapelle, la marche du Saint-Sacrement de Boussu ouvrira une buvette et un barbecue au carrefour deBadon, pour le passage de la caravane et du peloton," juste à l'heure de l'apéro ", se réjouit le président du comité, Nelson Gilloteaux.

Les vélos arriveront aux Lacs de l'Eau d'Heure où, là, le Natura Parc organise une journée spéciale avec plein d'activités, des repas et une place privilégiée pour assister au passage des sportifs (infos sur le site)

Plus loin, l'entité deCerfontaineverra à peine les coureurs passer, puisqu'ils fileront vite vers Baileux. " Mais nous prévoyons d'aménager une surprise dans le rond-point à l'entrée du village, juste avant le passage de la caravane ", nous explique le bourgmestre Christophe Bombled.

Sur les terres deChimay, plusieurs bars seront ouverts par des jeunesses et des privés, à Vaulx, à Lompret et sur le zoning de Baileux." Nous avons demandé à des fermiers de décorer leurs champs avec des ballots. Il y aura beaucoup d'initiatives des jeunesses ", explique le mayeur, Denis Danvoye.

Ambiance guinguette à la frontière

Les coureurs escaladeront la route de Rocroi à Baileux en direction de l’Escaillère, point culminant de la province, pour rejoindre la frontière au niveau de Cul-des-Sarts.

C’est là, sans doute, que l’animation la plus originale est prévue par le syndicat d’initiative du Pays des Brûlys, des Rièzes et des Sarts. Autour du poste de douane et sur la place Versailles à Regniowez, le peloton ne pourra pas louper son arrivée dans l’Hexagone : ambiance guinguette, accordéon, pain-fromage et costumes franchouillards signifieront aux coureurs leur rentrée en France. Là, les animations se succéderont de 9h à 17h.

Pour s'y rendre, la Ville deCouvinmet sur pied une initiative originale : un cortège de vélos au départ de la place Piron. Les courageux sont invités à se rassembler à 9h30 sur la place Piron pour escalader le premier contrefort ardennais jusqu'à Cul-des-Sarts, dans un cortège sécurisé." Nous invitons tous les participants à se vêtir de jaune, de vert ou d'un maillot à pois pour l'occasion ", précise Régis Marée, de l'administration communale. Cette caravane cycliste est accessible à tous, même aux enfants, pour autant qu'ils puissent grimper les 20 km à une cadence leur permettant d'arriver à Cul-des-Sarts avant le passage des coureurs… Un pique-nique peut être réservé, pour 8 euros (mobilite@couvin.be).

Ce passage de la Grande boucle en Entre-Sambre-et-Meuse se clôturera par une arrivée à Longwy, en fin dejournée.