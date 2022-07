Floreffe : à la découverte d'un potager bio, ce samedi de 10h30 à 19h !

Dans le cadre des Portes Ouvertes des membres de Nature & Progrès, Jean-Louis Traufler vous invite à partir à la découverte de son potager bio permettant une autonomie en légumes et pommes de terre, fruits et boissons locales. Lors de cette journée porte ouverte, vous aurez la présence de la grainothèque floreffoise, fruit d’un partenariat entre le cercle horticole de Floreffe, Floreffe en transition et la bibliothèque de Floreffe asbl.

La visite aura lieu le samedi 02/07, de 10H30 à 19H00. Des Visites commentées sont prévues à 11h00, 13h00, 15h00 et 17h00. Rendez-vous rue Mauditienne, 40 B-5150 Floreffe.

Les portes ouvertes des membres de Nature & Progrès, quel est le concept ? Jusqu’au mois de septembre, les membres de Nature & Progrès vous offrent plus de 30 possibilités d’échanger, de rencontrer et d’apprendre, en ouvrant les portes de leur jardin 100% Bio aux visiteurs ! L’objectif est de découvrir leurs projets et réalisations et de prendre part à leur univers à travers expérience, trucs & astuces.

Sites des portes ouvertes : www.natpro.be/portes-ouvertes