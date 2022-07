Computer Museum NAM-IP : les activités du mois de juillet

Durant les Vacances d'Eté, et notamment pendant le mois de juillet, le Computer Museum NAM-IP organise différentes activités, destinées aux petits et grands.

Le 8 juillet de 10h à 16h, un stage « Les petits experts en jeux vidéo » aura lieu. Au programme : visite ludique, chasse aux Pokémons, découverte de la programmation avec Mario et codage avec Donkey Kong. Il est destiné aux enfants de 6 à 12 ans, les boissons, le repas de midi et les collations ne sont pas fournies. Réservation obligatoire avant le 06 juillet (animation@nam-ip.be ou 081/34.64.99) Tarifs : premier enfant : 12€, deuxième enfant d'une même famille : 10€, troisième enfant et + d'une même famille : 8€

Le 12 juillet 10h à 16h : un stage « Les petits experts en informatique » est prévu. Au programme : visite ludique, chasse au trésor, divers petits jeux sur le fonctionnement de l'ordinateur, etc. Il est destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Les boissons, le repas de midi et les collations ne sont pas fournies. Réservation obligatoire avant le 09 juillet (animation@nam-ip.be ou 081/34.64.99). Tarifs : premier enfant : 12€, deuxième enfant d'une même famille : 10€, troisième enfant et + d'une même famille : 8€

Le 15 juillet dès 13h : Super Mario s'invitera au Computer Museum. Les organisateurs indiquent : "Bowser a capturé Peach ! Traverse les quatre mondes, réussis les épreuves et gagne des indices qui te permettront de vaincre le Boss final. Peach te récompensera pour te remercier de l'avoir délivrée !" Une activité familiale pour laquelle la réservation est vivement souhaitée. Dernière entrée à 16h

Le 20 juillet, des visites guidées pour individuel seront proposées.A la suite de la visite, vous êtes libre de découvrir l'exposition temporaire. Prix unique de 9€ pour l'entrée et la visite guidée. Inscription conseillée (max. 15 personnes): animation@nam-ip.be ou 081/34.64.99.

Le 22 juillet, une chasse au trésor et un goûter sont organisés. "Un bug informatique a fait disparaître le trésor du musée. Parcours les collections et remonte la piste du trésor. Sauras-tu résoudre les énigmes et décoder le puzzle qui te mènera à ta récompense ? Après l'effort, le réconfort ! Les petits aventuriers dégusteront un goûter !" L'activité est destinée aux 6-12 ans, la réservation vivement souhaitée. le tarif est de 6€ par personne. Plus d'informations : 081/34.64.99 ou info@nam-ip.be

Le 27 juillet à 14h, NAM-IP Fun proposera une après-midi jeu concours par équipes. "Venez découvrir le musée de façon ludique, en jouant entre amis ou en famille. Parcourez le plateau de jeu et atteignez l'arrivée les premiers ! L'équipe gagnante recevra un cadeau. Durant cet après-midi, vous explorerez le musée à la recherche de réponses et participerez à des épreuves pour avancer sur le plateau de jeu." L'activité est destinée aux enfants à partir de 6 ans. La présence d'un adulte par équipe est demandée. L'activité ne se donne que si 3 équipes min. sont inscrites, la réservation est obligatoire avant le 25 juillet 2022, le prix est de 6€ par personne. Plus d'informations : 081/34.64.99 ou animation@nam-ip.be

Enfin, le 29 juillet de 13h à 17h, aura lieu une chasse aux Pokémon. "Viens t'amuser en famille au Computer Museum en participant à une chasse aux Pokémon. Parcours le musée en quête de réponses. Ensuite, pars à la recherche des Pokémon pour les capturer ! Des récompenses sont à gagner selon le nombre de Pokémon attrapés !" Le prix d'entrée unique est de 6 € par personne pour cette activité familiale, adaptée aux jeunes entre 6 et 18 ans !. Réservation obligatoire (nombre de places limité par tranche horaire ) : via le lien sur les tickets, Facebook, mail (animation@nam-ip.be) ou téléphone (081/34.64.99)