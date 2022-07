Finnevaux (Houyet): Quatre jours de concerts sous les arbres

L' an passé, l'accordéoniste avait déjà convié le public dans sa propriété, à Finnevaux, où il réside depuis un peu plus d'un an maintenant (il habitait Wanlin auparavant).

On avait notamment pu assister au merveilleux spectacle pour enfants Pic Nic rendez-vous , avec Perry Rose, mais aussi, dans la foulée, au concert du chanteur belgo-irlandais. Une journée hors du temps, une bulle d'oxygène, en plein Covid .

Deux autres journées/soirées avaient été programmées durant l’été: une promenade musicale dans le jardin et un concert de BJ Scott, accompagnée du vainqueur de The Voice Belgique. Et c’était full!

À l'époque, Didier Laloy, poussé par Michel De Bock et Geneviève Bruyndonckx de la société de production Contre-jour – ils ont travaillé durant plusieurs années avec Maurane, Philippe Lafontaine ou encore Adamo, avant de se tourner vers les musiques du monde – avait parlé d'un "essai". S'il était concluant, il se disait prêt à rempiler pour un tour. " Vu l'enthousiasme des villageois, on repart cet été avec un concept un peu revu , confie Didier Laloy. En discutant avec la Commune d'Houyet, on s'est dit que ce serait pas mal de tout rassembler sur trois jours, les 22, 23 et 24 juillet, pour que ce soit moins fatigant d'un point de vue mise en place. Et comme le 21 juillet tombait la veille… on a ajouté un quatrième jour, financé par la Commune.On compte proposer une fête nationale décalée (lire par ailleurs )."

D'un point de vue logistique, l'organisation de ces quatre journées c'est "quelque chose". " Heureusement qu'on a beaucoup d'enfants qui peuvent nous donner un coup de main ", sourit Didier Laloy. Il précise par ailleurs que de la soupe et du pain seront distribués à volonté. " Plusieurs personnes viennent dormir à la maison durant les quatre jours pour nous aider ."

Ne pas se laisser dépasser

Outre la Commune d'Houyet (qui donne 1000€), le festival est aussi soutenu par le Centre culturel de Dinant (1000€) et celui de Beauraing. " Tout le matériel son vient de Beauraing. Ils mettent aussi à notre disposition un technicien pendant quatre jours. Par rapport à l'an passé, avoir quelqu'un à disposition qui sait gérer tout l'aspect technique, c'est confortable ."

Si la formule revisitée s'apparente désormais à un véritable festival, DidierLaloy insiste sur le fait qu'il souhaite, avec son équipe, continuer à maîtriser l'organisation des concerts sous les arbres. " Si on reste très enthousiastes à l'idée de recevoir du monde à la maison, on ne veut pas trop grandir non plus. On ne veut pas se laisser dépasser comme cela a été le cas pour le fondateur de Couleur café ou des Ardentes. On n'a pas envie d'envahir le village. Ça doit rester agréable pour les habitants ."

EN BREF

- Fête nationale décalée Le 21 juillet, une équipe du théâtre Jardin Passion proposera un match d'impro "à la sauce belge". En deuxième partie de soirée, on retrouvera Dezaxo, un groupe de reprises constitué de musiciens de la région. " On leur a demandé de reprendre un maximum de musiques belges, de Brel à Stromae en passant par Angèle ", précise Didier Laloy. La soirée sera agrémentée par un frit'kot. L'accès à cette journée, financée par la Commune d'Houyet, est gratuit. Mais il est préférable de réserver.

- En cas de pluie... Si besoin, Didier Laloy et son équipe pourront se rabattre sur les hangars et granges des fermes voisines. " La famille Diskeuve nous aide beaucoup, pour les hangars, mais aussi lorsqu'il faut nous donner un coup de main avec des Manitous. On les en remercie car cette aide est précieuse ."

- Marka Tout au long de l'année écoulée, Didier Laloy a organisé des petits concerts chez lui, de façon intimiste. " Marka (le papa d'Angèle et de Roméo Elvis, faut-il le rappeler) est aussi venu durant une dizaine de jours pour enregistrer son dernier album. Il a fait venir un studio de Bruxelles chez nous. Il sortira en novembre. C'est un copain avec qui j'ai joué durant 10 ou 15 ans. Il vient souvent se reposer à la maison ."

Avec Saule and friends, Éric de Staercke, Aboubacar Traoré

JEUDI 21 JUILLET

Fête Nationale décalée, dès 18h

- Spectacle d’improvisations déjanté à la sauce belge proposé par le théâtre Jardin Passion.

- Concert festif sous les lampions avec le groupe de reprises Dezaxo.

VENDREDI 22 JUILLET

Soirée intime, dès 19h

- Ekko: Musiques du monde boostées par la jeunesse d’un trio détonnant aux influences irlandaises et jazzy

- Eric de Staercke, après le succès de Notre-Dame de Paris à Villers-La-Ville en 2021, revisite avec humour le chef-d'œuvre de Victor Hugo.

SAMEDI23 JUILLET

Journée des Familles, dès 15h

- Vertigo (dès 3 ans): Voyage en pleine Nature au fil des contes et musiques de David Neve. Durant son spectacle, il construit des instruments réalisés avec des plantes glanées sur les chemins de nos campagnes. La ludothèque de Doische sera aussi présente avec une série de jeux.

- O’Tchalaï et ses 40 choristes font (re)découvrir le monde au gré de chants traditionnels tziganes, russes, macédoniens, grecs, etc.

- Saule and Friends: " Baptiste Lalieu est un ami, confie Didier Laloy. Je voulais qu'il vienne présenter son nouveau spectacle mais il trouvait que c'était trop rock pour un jardin, que ce n'était pas assez intime. Il m'a dit: "OK je viens si tu joues avec moi". Finalement, on sera sept sur scène autour de son répertoire ."

DIMANCHE24 JUILLET

Promenade musicale, dès 15h

Un voyage sous les arbres, parsemé de mini-concerts d’une demi-heure:

- Celmaca duo (Patricia & Oswaldo Hernandez) nous emmènera au Mexique pour découvrir la richesse de ses rythmes et traditions.

- Constanza Guzman (Chili) interprétera de sa voix chaude son nouveau répertoire aux influences hispaniques, accompagnée par JP Printz à la guitare.

- Aboubacar Traoré, originaire du Burkina Faso, est un prodige du kamélé n’goni (sorte de harpe) et un chanteur d’exception.

- Daniel Vincke (Belgique) a écumé les routes avec le groupe mythique Tam Echo Tam. En 2022, son talent et sa créativité ont réjoui les cœurs des spectateurs de The Voice.

Concerts sous les arbres, rue du Village, 2 à Finnevaux: gratuit pour les -de 6 ans, 5€ pour les 6-12 ans. Pass un jour: 15€, pass deux jours: 25€, pass 3 jours: 35€. Réservations vivement recommandées: info@concertsouslesarbres.be, 0495/43.00.56.

http://concertsouslesarbres.be