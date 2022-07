3000 spectateurs pour les «Contes à la dérive» sur la Sambre

Le spectacle Contes à la dérive , qui se déroulait samedi soir sur la Sambre à Namur, a attiré plus de 3000 spectateurs, selon la police. La représentation concoctée par Les Fous flottants et le Collectif Embarqués s'est déroulée entre la station aval du téléphérique et la Confluence. Elle a commencé à 22h30 et a duré un peu plus de 30 minutes. La circulation fluviale a été arrêtée pour l'occasion.

Une dizaine d’artistes se sont produits sur plusieurs embarcations insolites, mêlant feu, pyrotechnie et acrobaties, alors que des musiciens sur une péniche donnaient le ton.

"C'était la première fois que nous mélangions eau et feu, ce qui était un vrai défi , a réagi Sophie Miny, de la troupe Les Fous flottants. Pour un bon rendu, il fallait aussi que nous attendions qu'il fasse noir pour commencer, mais l'heure tardive n'a manifestement pas freiné le public. Nous sommes très heureux de l'affluence et de l'engouement des spectateurs. Notre traditionnelle parade des Fous flottants n'a pas pu avoir lieu cette année pour des raisons diverses, mais nous espérons bien qu'elle sera de retour à Namur l'an prochain. On pourrait alors la coupler avec une seconde édition de ce spectacle en nocturne, vu le succès rencontré cette année".