Qualité des eaux de baignade : participerez-vous au big jump en province de Namur ce 10 juillet ?

Jo Van Cauwenberge, directeur de GoodPlanet Belgium, indique : « Les cours d'eau gérés durablement sont vitaux pour notre société. Actuellement, aucun des cours d'eau satisfait à la norme. Ceci se manifeste d'autant plus en période de chaleurs, de sècheresse et de menace de réchauffement climatique. Dimanche, nous montrerons que la qualité de l'eau de nos rivières nous préoccupe en tant que citoyen·ne·s. »

Ces deux dernières années, les éditions du Big Jump furent plus ‘légères’ dû au Covid. Mais cette année, différents Big Jumps sont organisés à travers l’Europe. En Belgique, plus de 500 personnes sauteront à l’eau et des milliers de supporters assisteront à cette 18ème édition. 14 organisations wallones et flamandes sont enthousiastes à l’idée de sauter pour une meilleure qualité de l’eau.

En province de Namur, vous pourrez vous jeter à l'eau aux endroits suivants:

à Rochefort, rue du Pont de Pierre, à l'initiative du Centre des Jeunes et de la Culture à 15 heures

à Wépion, sur le site du RCNSM, Rue des Pruniers, 11 à Wépion, Promenade de la Meuse, 400 m en aval de l’écluse de Tailfer, à 12 heures. L'activité est organisée par l'Aviron Royal Club Nautique Sambre & Meuse 1862 asbl.

à Jambes, Boulevard de la Meuse. Le saut est organisé par Les Amis De La terre à 12 heures.

Vous pourrez aussi participer à cette activité ailleurs en Wallonie :

à Huy, sur le Quai Dautrebande à l'initiative de COOL Huy asbl, à 15 heures

à Habay-la-neuve, dans l'Etang-Remy à l'initiative de ALBA asb, l à 15 heures