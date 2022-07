Big Jump à Wépion : tous les détails

Chaque année depuis 2005, le deuxième dimanche de juillet, le RCNSM Aviron est de la partie pour cet événement symbolique du Big Jump, et invite le grand public à revendiquer des eaux de baignade plus propres. "S'inscrire dans une gigantesque action européenne, encourager nos mandataires avec les citoyens à œuvrer pour des rivières vivantes selon les objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau , c'est ce à quoi le RCNSM Aviron s'associe, cette année encore. A ces objectifs et thèmes du Big Jump, le RCNSM ajoute le partage, le respect équitable et responsable de la Meuse pour et par tous les sports nautiques, qu'ils soient moteurs mais aussi non-moteurs comme l'aviron, le kayak, le paddle, la voile, la natation)", indique Louis Lambert.

La 17ème édition du Big Jump se déroulera ainsi ce dimanche 10 juillet 2022 à midi précise, depuis le ponton du RCNSM, Ravel de la Meuse, au niveau de la Rue des Pruniers, 11 Wépion (à 400 mètres en aval de l'écluse de Tailfer). Les participants pourront plonger ou sauter. Desvestiaires, sanitaires et douches seront mis à disposition dans les installations sportives dès 11 h, dans le respect des règles sanitaires de prévention "Covid". Jump et baignade seront surveillés et sécurisés par les bateaux et l'équipe de sécurité du club. Apéritif after jump et restauration sont prévus dans le clubhouse du RCNSM. Entrée gratuite !

Infos :https://www.rcnsm-aviron.be/ethttps://www.bigjump.org/