Fête nationale et Fête du Folklore namurois à Fernelmont !

A l'occasion de la Fête nationale qui se déroulera à Noville-les-Bois, la Commune de Fernelmont invite ses citoyens à (re)découvrir le folklore namurois à travers des animations et démonstrations de groupes folkloriques bien connus tels que les Molons, les Echasseurs, les Alfers et le Bataillon des Canaris, sur la place de Noville-les-Bois. La Fanfare Royale de Fernelmont honorera également l'événement de sa présence comme chaque année. Le bar et la petite restauration seront assurés par l’équipe de Fernel'MonApero.

Programme du jour : 10h : Messe à l'église Saint-Etienne de Noville-les-Bois Commémoration et discours devant la stèle sur la place en présence des membres de la FNC et des porte-drapeaux. A partir de 14h: démonstrations et initiations des groupes sur la place. 14h00 : Echasseurs. 14h25 : Bataillon des Canaris. 14h50 : Alfers. 15h15 : Molons. 15h40 : Fanfare Royale de Fernelmont. 16h30 : Echasseurs. 16h55 : Bataillon des Canaris. 17h20 : Alfers. 17h45 : Molons.

Adresse : place communale, 5380 Noville-les-Bois.

Infos : https://www.fernelmont.be/evenements/fete-nationale-et-fete-du-folklore-namurois et sur Facebook : https://fb.me/e/AcxO8uzby