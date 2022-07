"Graine de curieux", un spectacle gratuit pour tout public sur le développement durable, le 24 juillet au NID

A travers son objectif de sensibilisation du large public à la thématique de l’aménagement durable des villes, le NID propose cet été en association avec le Théâtre du Copion, « Graines de curieux », un spectacle en plein air sur la thématique du développement durable. « Graine de curieux » est un voyage dans plusieurs univers où les personnages se questionnent sur leur environnement et sur leur manière de consommer. Ce spectacle interpellant et enrichissant amène le tout public et particulièrement les jeunes à réfléchir de manière ludique à ces différentes thématiques : comment consommer de manière responsable dans une société qui nous pousse à la surconsommation, comment entretenir son potager sans utiliser de produits chimiques tout en continuant à produire suffisamment pour se nourrir. Ou bien encore : "Qui a encore la capacité et la volonté d’avoir un potager quand on trouve tout suremballé au supermarché ? ou à l’heure des réseaux sociaux et d’internet, comment se forger un avis clair et réfléchi sur l’environnement ?

A travers ce spectacle, le NID et le Théâtre de Copion souhaitent donner aux jeunes l’envie de créer du changement, de mettre en place des initiatives au sein de leur entourage, de changer certaines de leurs habitudes de consommation, de développer leur esprit critique… Pour les inciter encore plus dans cette direction, le spectacle se clôture par un échange avec le public sur les thématiques abordées.

Quoi ? Spectacle en plein air (en cas de conditions météorologiques défavorables, le spectacle se tiendra à l’intérieur du NID) Pour qui ? Pour petits et grands à partir de 10 ans Quand ? Le dimanche 24 juillet 2022 - 2 représentations : 14H et 16H30 Durée ? 55 minutes Où ? Esplanade de la Confluence 1 - 5000 Namur (devant l’entrée du NID) Gratuit Réservation obligatoire sur : www.le-nid.be (Inscription possible dans la limite des places disponibles) Renseignements : 081 24 72 94 - le-nid@ville.namur.be Mise en scène : Alba Izzo Comédiens : Angelo Pitzus et Justine Bertholet