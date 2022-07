Huit éoliennes à Baudecet: Gembloux n’en veut pas plus que Walhain

Quatre mâts à Walhain, quatre autres à Gembloux, c’est le projet de la société Alternative Green, qui aimerait donc ajouter huit éoliennes supplémentaires aux six déjà installées à proximité du hameau de Baudecet. L’enquête publique commencera ce 7 juillet et se terminera le 6 septembre. Mais les Communes n’ont pas attendu pour prendre position. Walhain a confirmé son opposition et Gembloux aussi.

Le bourgmestre de la commune namuroise détaille sa position. "Notre avis reste cohérent et dans la lignée de ce qu'on avait déjà déclaré par le passé , précise Benoît Dispa (Les Engagés). Il y a notamment des faits qui remontent au permis précédent, qui autorisait la création du parc entre Walhain et Ernage. On regrette que certaines mesures environnementales imposées à cette occasion n'aient pas été respectées."

Le promoteur aurait affirmé que certaines haies ne pouvaient pas être plantées, faute d'accord avec certains agriculteurs. "Mais du coup, les compensations environnementales n'ont pas été rencontrées, alors qu'elles faisaient partie des conditions."

Éviter l’encerclement

Le bourgmestre de Gembloux estime que la possibilité d'une participation citoyenne dans le projet n'est pas très claire non plus. Il ajoute également que des nuisances sonores sont constatées par les habitants du hameau de Baudecet. "Ils ont signalé que les bruits des éoliennes étaient gênants. Le promoteur répond qu'il peut mettre en place des dispositifs de bridage. Mais c'est problématique quand une extension est envisagée avec du bridage. Cela nous paraît être le signe qu'on va créer une nuisance supplémentaire. Le projet accentue en tout cas ces difficultés."

Une autre inquiétude aux yeux du bourgmestre gembloutois, c'est le phénomène de covisibilité et d'encerclement du hameau. "On sait que la zone est venteuse et très attractive pour les promoteurs. Mais avec les parcs éoliens déjà existants, autour de Grand-Leez ou Sauvenière et Lonzée, on redoute ce phénomène. Il nous paraît insuffisamment pris en considération."

De même, le périmètre de l’étude d’incidences n’est pas assez grand, il n’inclut pas tous les mâts de l’actuel parc éolien. Il n’y a pas une vision d’ensemble de la région, ajoute Benoît Dispa.

«C’est les vacances, et les promoteurs le savent»

"Pour nous, il y a de l’amertume et une frustration dans nos services, car aucune concertation en amont n’a été organisée. Ce qui aurait pu permettre de mieux planifier le travail. Et puis l’époque n’est pas facile, car on entre dans une période de vacances. Et les promoteurs le savent…"