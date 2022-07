La Ville de Namur soutient les potagers collectifs namurois

10.000€ ont été débloqués par la Ville de Namur en vue de soutenir les potagers collectifs présents sur l’entité. Les personnes intéressées pourront bénéficier d’une enveloppe maximale de 2.000€ par projet après avoir préalablement déposé leur candidature à travers l’appel à projet « Potagers collectifs ».

Soutenir les potagers collectifs namurois

À travers cette démarche, la Ville souhaite soutenir les associations citoyennes qui développent une activité potagère dans le but d’encourager le maraichage biologique, l’autonomie alimentaire et l’alimentation saine.

" Les potagers collectifs sont de véritables lieux de partages, d'échanges et de rencontres qui apportent, notamment, des moments de ressourcement importants pour les citoyens, leurs aînés et leurs enfants ! Soutenir les changements de mode de consommation en aidant à relocaliser la production de son alimentation, c'est aussi accélérer la résilience du territoire dans un contexte où la Ville de Namur met tout en œuvre pour amplifier la transition écologique à travers de nombreux engagements politiques", indique l'échevine de la transition écologique Charlotte Mouget

Le montant qui sera perçu par les associations sélectionnées pourra par exemple servir à : investir dans du matériel didactique, de l’outillage de jardinage, une citerne à eau de pluie… ou encore, permettre l’achat de plants, semences, terreau, ou couvrir les frais de formations pour les jardiniers, les frais de petits aménagements liés à l’entretien, la location de matériel pour des événements, le matériel didactique, les frais de communication… bref, tout le nécessaire pour entretenir et pérenniser ces coins de verdure où la nature trouve son mot à dire.

Cet appel à projet s’adresse uniquement aux associations sans but lucratif et associations de fait dont l’activité est située sur le territoire de la commune de Namur. Lors de la sélection, le jury sera attentif à certains critères, dont notamment : la gestion collective du potager, sa pérennité, le type de culture respectueuse de l’environnement, l’aspect pédagogique des lieux et son ouverture sur le quartier.

Le formulaire de candidature ainsi que l'appel à projet dans son intégralité sont disponibles sur le site de la Ville de Namur : https://climat.namur.be/ ou sur demande à l'adresse suivante : alimentation.durable@ville.namur.be (Service Air Climat Énergie). Bon à savoir : les documents dûment complétés sont à renvoyer à cette adresse pour le vendredi 9 septembre 2022 au plus tard.