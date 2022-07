Les Médiévales de la Citadelle de Namur ont attiré quelque 10.000 spectateurs

Pas moins de 500 artistes et reconstituteurs venus de Belgique et de toute l'Europe étaient présents pour l'occasion.

Les Médiévales de la Citadelle, qui fêtaient leurs 20 ans, ont attiré quelque 10.000 spectateurs samedi et dimanche à Namur, a indiqué lundi le Comité animation Citadelle (CAC), en charge de l'organisation. La foire médiévale, événement bisannuel, n'avait plus eu lieu depuis 2018 en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Avec 10.000 spectateurs, elle a désormais retrouvé son affluence d'antan.

Pas moins de 500 artistes et reconstituteurs venus de Belgique et de toute l'Europe étaient présents pour l'occasion. La programmation s'articulait autour de la reconstitution d'un village du Moyen Âge. Des joutes et spectacles équestres proposés par les compagnies françaises Unicorn Legends et les Centaures du temps ont aussi ravi petits et grands sur la prairie du domaine Terra Nova, alors que nombreuses animations étaient proposées sur tout le site.

"Le nouveau plan de mobilité a très bien fonctionné et fut bien nécessaire, l'esplanade de la Citadelle étant maintenant plus rapidement saturée en places de parking en cas de forte affluence", a encore ajouté le CAC. "Les deux parkings gratuits P+R de Saint-Nicolas et Namur Expo ainsi que les navettes gratuites proposées en partenariat avec le TEC ont été un atout non négligeable et apprécié du public."