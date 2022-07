Budget participatif de la province de Namur : les votes sont ouverts jusqu'au 30 septembre

Le 1er décembre dernier, la Province de Namur lançait son budget participatif. Une première à cette échelle. Aujourd’hui, l’initiative est entrée dans une étape décisive. L’heure est venue pour chacun de voter et d’offrir à ses projets préférés une chance de bénéficier d’une manne plus que substantielle…

Une enveloppe de 200 000 € est liée à l'initiative. Elle est destinée à venir appuyer des projets locaux, innovants et d’intérêt général proposés par des groupements citoyens et autres associations. Les projets en question devant intégrer des dépenses d’investissement devaient être rentrés le 15 avril. Vingt-et-un d’entre eux ont été jugés recevables et sont dorénavant soumis au vote des citoyens.