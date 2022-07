Quatrième édition du cinéma plein air "Une toiles sous les étoiles" à Fernelmont

La Commune de Fernelmont organise la 4e édition d'Une toile sous les étoiles, des séances de cinéma enplein air, en partenariat avec l'asbl Cinéfilms. Les projections auront lieu aux abords du Centre sportif, Avenue de la Rénovation, 8 à 5380 Noville-les-Bois. "A la tombée de la nuit, venez découvrir des films pour toute la famille, dans une ambiance décontractée et conviviale !" L'entrée est libre et gratuite, les séances se feront à l'intérieur en cas de mauvais temps (sauf celle du 20 août qui sera annulée). Les spectateurs sont invités à prendre leurs sièges, plaids, couvertures…

Nouveauté cette année : pour chaque séance, vous pouvez voter sur la page Facebook de la commune pour le film que vous préférez, du 22 juillet au 5 août ! Pour la séance du 23 juillet, vous pourrez choisir entre Maison de Retraite et Mystère à saint-Tropez, pour celle du 6 août, entre Uncharted et Sos Fantômes L'héritage, et pour celle du 20 août entre Le Trésor du Petit Nicolas et Ron Débloque.

Infos : www.fernelmont.be – Facebook : @commune.fernelmont