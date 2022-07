Tamines : vol par ruse chez une dame âgée

Un vol par ruse a eu lieu à Tamines le 1er juillet en fin de journée, rapporter le parquer de Namur. Le suspect, né en 2001, s’est rendu chez une dame âgée en prétextant vendre des pralines et en se faisant passer pour le fils de sa voisine. Quand la dame a été chercher à boire, il lui a dérobé ses cartes de banque. Le tracing des cartes a permis de l’identifier et de l’interpeller. Il a été placé sous mandat pour vol par ruse au préjudice d’une personne vulnérable, s’agissant d’une personne à mobilité réduite, et fraude informatique. D’autres faits similaires pourraient lui être imputés. L’enquête est en cours.