Entre juin et fin août, en cas de canicules, BEP Environnement a prévu le démarrage anticipé des collectes dès 5h du matin. Les citoyens sont donc invités à sortir leurs poubelles la veille au soir. Cette mesure sera à nouveau d’application la semaine du lundi 11 juillet au vendredi 22 juillet prochain.

Fortes chaleurs : démarrage des collectes de déchets à 5h entre le 11 et le 22 juillet inclus

Compte-tenu des températures parfois supérieures à 30° l’été, BEP Environnement, en concertation avec les délégations syndicales, a décidé depuis 2013 d’un dispositif prévoyant que le démarrage des collectes puisse s’effectuer plus tôt, de manière à éviter, dans la mesure du possible, le ramassage des déchets durant les heures chaudes de midi.

Concrètement, des températures élevées sont attendues la semaine prochaine et la semaine suivante. C’est pourquoi, le départ des collectes de déchets s’effectuera à partir de 5h du matin (au lieu de 6h ou 7 h en temps normal), entre le lundi 11 juillet le vendredi 22 juillet (au moins).

Les citoyens sont donc invités à sortir leurs poubelles (aussi bien déchets ménagers et organiques que PMC et papiers-cartons) la veille au soir, compte-tenu du fait que les camions sont susceptibles de passer plus tôt que d’habitude.

Ce dispositif sera maintenu au-delà du 22 juillet si les prévisions météorologiques confirment des températures élevées la semaine suivante.

Ces dispositions sont prises dans l’intérêt du bien-être des travailleurs de BEP Environnement mais elles dépendent aussi de la collaboration des citoyens. C’est la raison pour laquelle nous comptons sur leur compréhension à tous.