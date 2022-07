Mettet : il menace de pendre sa compagne, qui était régulièrement frappée

Détenu depuis le 7 mars dernier, Franck (prénom d’emprunt), a dû s’expliquer ce jeudi au sujet de coups portés à sa compagne.

Trois scènes ont été évoquées. L’une d’elles a entraîné 15 jours d’incapacité dans le chef de sa compagne, dont la mère a également été blessée. Des menaces avec un bâton, le vol de clés, d’un téléphone ont aussi été mentionnés. Le 6 mars dernier, la victime a été séquestrée, les mains liées et Franck, soupçonnant une infidélité lors d’un carnaval, l’a menacée de la pendre avant de lui donner des coups de pied.

Le substitut Kerkhofs requiert une peine de 2 ans de prison et met en avant le fait que le prévenu est déjà connu pour ce type de faits, et notamment des coups sur une femme enceinte. Le conseil de Franck évoque un couple toxique dans lequel les coups sont réciproques et plaide une peine assortie d’un sursis probatoire.

JVE