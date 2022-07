Autonomie alimentaire en Wallonie : bient$ot un hub logistique à Namur

Le dossier est présenté comme une des priorités du Plan de relance de la Wallonie et une réponse aux demandes des producteurs locaux visant la mise en place de centres logistiques d’envergure pour transformer les productions de nos marâicher.e.s, agriculteur.trice.s, éleveur.euse.s, artisans, etc. en produits alimentaires (soupes, sauces, salades, pâtisseries, plats préparés, etc.) et booster ainsi l’économie et l’alimentation locales En étroite collaboration avec les acteurs et actrices de terrain et à l’initiative de la Vice-Présidente, Ministre wallonne de l’Emploi et de l’Économie sociale, Christie Morreale, le Gouvernement de Wallonie vient ainsi de donner son accord pour construire 3 centres logistiques de transformation de l’alimentation qui façonneront le paysage wallon ces prochaines années. Liège, Namur et Charleroi Métropole accueilleront ainsi, grâce à un budget de plus de 16 millions d’euros, ces structures phares du Plan de relance.

Ces futurs hubs logistiques seront dédiés aux activités de grossiste, de stockage, de transformation, de distribution et de commercialisation de produits alimentaires à destination des collectivités, des professionnels et des citoyens. « Le nouveau projet de hubs logistiques dédiés aux circuits courts alimentaires permettra de contribuer à l'entrepreneuriat social et coopératif, de développer l'emploi local, l'économie, la relocalisation alimentaire en Wallonie. Il permettra aussi de manger plus sainement en soutenant les producteurs et productrices locaux. C'est un projet porteur de sens à plusieurs égards », souligne Christie Morreale.

Concrètement, ces 3 hubs fondés sur le modèle coopératif, sortiront de terre d’ici fin 2024 et seront équipés grâce au soutien opérationnel des intercommunales de développement économique que sont la SPI+, le BEP et Igretec.

Concernant le hub namuroise, la ministre Morreale indique : "A proximité du siège central de la coopérative « Paysans-Artisans » et afin d'amplifier les dispositifs de la « Fabrique Circuits Courts », le futur centre logistique, de minimum 1000 m², sera construit à Suarlée grâce à un budget wallon de plus de 2,1 millions d'euros. Il permettra de renforcer le réseau des acteurs de circuits courts vers les professionnels, et plus particulièrement, vers la restauration collective via ce site stratégique situé à proximité des grands axes routiers et fluviaux. Ce futur Hub accueillera notamment une boulangerie bio (farine bio et locale) pour répondre aux demandes de restauration collective. Il proposera aussi des espaces de stockage et de préparation de commandes pour la restauration collective. Grâce à son large espace, il pourra regrouper les productions des 120 producteurs qui collaborent avec la coopérative Paysans-Artisans ainsi que ceux installés sur le site de la Fabrique Circuits courts. Des ateliers de transformation des aliments viendront également rejoindre le hub. Cette nouvelle plateforme logistique sera opérationnalisée avec les coopératives partenaires du Collectif 5C dont notamment Agricovert, Cocoricoop, CoopEsem, HesbiCoop et le GAL Meuse."