Des primes pour planter des haies à Gembloux

Les inondations de l’année dernière ont laissé des traces dans les logements et dans les mémoires gembloutoises.

Depuis lors, tout le monde s’accorde à dire qu’il y a lieu d’agir pour éviter de revivre un tel traumatisme. Pas un mois ne se passe sans que des réflexions à ce sujet ne soient menées ou que des mesures ne soient validées, même si certaines tardent à se concrétiser (lire ci-contre). La dernière en date concerne la plantation de haies. Une solution qui, en plus lutter contre les inondations, favorisera la biodiversité.

Concrètement, la mesure mise en place par la Ville de Gembloux s’adresse tant aux particuliers qu’aux agriculteurs. Pour les premiers, la commune a choisi de se calquer sur la prime déjà mise en place par la Région wallonne. Les autorités locales offriront ainsi, aux mêmes conditions, 20 % du montant de la prime régionale.

Aide financière et technique

En ce qui concerne les agriculteurs et les personnes souhaitant planter sur des terres agricoles au plan de secteur, l’aide se veut à la fois financière et technique. Ceux-ci pourront prétendre à une prime plafonnée à 2 500 €, couvrant la valeur des plants et l’achat des matériaux nécessaires, par demandeur et par année.

Quelques modalités devront être respectées : "Il sera nécessaire de s'engager pour 15 ans. Par ailleurs, un minimum de 100 mètres de haies devront être plantés, détaillait récemment Laurence Dooms (Écolo), échevine de l'Environnement. Néanmoins, nous offririons tout de même un soutien s'il s'agit au minimum de planter 30 mètres dans une zone qui connaît des enjeux liés aux inondations." Enfin, la haie devra être plantée à 1 mètre du bord de la parcelle et cette aide ne pourra en aucun cas être sollicitée dans le cadre de mesures de réparation ou de compensation.

Autre avantage mis sur la table par la Ville : celle-ci se propose de contribuer à l'entretien de ces nouvelles plantations en zone agricole. "Nous prendrons notre part lorsque la haie se trouvera en bordure de voirie. Nous entretiendrons le haut ainsi que le côté qui fait face à la route", a précisé Laurence Dooms. Enfin, dans les prochaines années, les autorités envisagent l'acquisition d'un nouveau bras faucheur. Une fois ce dernier acheté, son prédécesseur pourra être emprunté par les agriculteurs pour les aider à entretenir les haies.