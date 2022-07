Nouvelle coprésidence pour la régionale Ecolo Namur

La régionale Ecolo Namur a élu ce mardi 5 juillet sa nouvelle équipe de coprésidents pour continuer à insuffler le cap stratégique pour Ecolo Namur (territoire de la circonscription électorale) et préparer le terrain pour les élections. Une équipe composée de Bénédicte Rochet, Julien Delfosse et Elodie Belleflamme.

Bénédicte Rochet est conseillère communale à Mettet et siège également dans la minorité à la Province où elle partage la fonction de cheffe de groupe. Julien Delfosse est échevin à Assesse. Elodie Belleflamme est Namuroise depuis peu, elle travaille comme conseillère politique au Centre Jacky Morael, service d’étude d’Ecolo, où elle exerce la fonction de conseillère politique Energie et Climat.

Dans leur candidature, les nouveaux coprésidents ont insisté sur leur volonté d'aller à la rencontre de toutes celles et tous ceux qui se retrouvent dans les valeurs de l'écologie politique et "leur montrer que Ecolo propose une vraie alternative politique concrète". Ils travailleront à la mise en valeur du travail des élus locaux des 16 communes et des réalisations impulsées dans les majorités avec Ecolo. Ils s'engageront dans le soutien des locales qui sont les premières forces de terrain. Enfin, ils seront porte-voix des positions écologistes liées au territoire namurois et coordonneront les différentes échéances électorales qui se profilent en 2024.

Elodie Belleflamme rappelle que "Ecolo veut proposer une autre voie face au discours dominant de l'individualisme, du besoin de consommer et de posséder et remettre au centre la nécessité de prendre soin de notre démocratie, de notre environnement, des autres et de soi. L'écologie qui s'offre à nous est celle du partage et de la solidarité, qui donne du sens et fait du bien."

Pour Julien Delfosse, "le projet écologiste vise à construire une alternative politique généreuse et ambitieuse dont la mise en place protège l'environnement et le pouvoir de vivre. Notre objectif est d'assurer une vie digne pour chacun tout en respectant les limites imposées par la planète. Nous allons travailler sur notre récit pour montrer de manière davantage concrète comment notre projet représente un espoir et une véritable alternative pour toutes celles et tous ceux qui veulent un monde plus juste et plus durable."

"Sur le terrain plus qu'ailleurs, enchaîne Bénédicte Rochet, nous voulons montrer que le vivre écologique est agréable, et que nous sommes déjà nombreux.ses à prendre cette voie. Entre militant.e.s ou entre voisin.e.s, nous pouvons partager la manière dont on prend soin des autres et de notre lieu de vie. C'est aussi là que les politiques deviennent réalités, qu'elles touchent à nos vies quotidiennes et nous permettent ces transitions écologiques et solidaires."