Participez au Big Jump, ce dimanche à 12h à Jambes

Les Amis de la Terre organisent un Big Jump ce dimanche à midi à Jambes, à hauteur du 160, Boulevard de Meuse.

Ils indiquent : "L'asbl Les Amis de Terre a répondu présent à l'appel lancé par son homologue GoodPlanet de sauter à l'eau ce dimanche afin de réclamer des eaux de surface propres. Les Amis de la Terre ont choisi de sauter un pas plus loin et de proposer des recommandations fortes pour une gestion durable des eaux . Le système d'égouttage a été construit vers 1830 et a été bénéfique d'un point de vue sanitaire. Maintenant pour des raisons écologiques et climatiques, nous devons changer le système de tout à l'égout et trier nos eaux comme nous trions nos déchets."