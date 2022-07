Pontaury: mini-carambolage impliquant 5 véhicules, une jeune fille blessée

Vendredi vers 17 h 15, un mini-carambolage impliquant un camion, une camionnette et trois voitures ainsi qu’une remorque s’est produite, route de Fosses, à hauteur de Pontaury.

Alors qu’un véhicule voulait tourner vers une rue adjacente, les trois véhicules sont entrés en collision en chaîne en occasionnant de gros dégâts.Les pompiers de la zone Val de Sambre emmenés par l’adjudant Eddy Scieur se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage et une ambulance.

Parmi les conducteurs impliqués, fortement secoués, une jeune fille, passagère de la camionnette, a dû être hospitalisée à Auvelais.

Au vu de l’état des véhicules qui obstruaient de part et d’autre la chaussée et troublaient la circulation – une des voitures s’étant retrouvée contre un arbre dans le bois – la route a été fermée le temps de déblayer. Ce sont les policiers de la zone Entre-Sambre et Meuse qui se sont chargés des constatations tandis qu’un balai de dépanneuses enlevait les véhicules détruits.