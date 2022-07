Une prime anti-inondation à Fernelmont

Ces dernières années, la Commune de Fernelmont a vu son territoire particulièrement touché par les inondations causées par les précipitations importantes suite aux dérèglements climatiques. La commune indique : "Si les intempéries visées présentent un caractère exceptionnel par leur intensité, force est de constater que de tels phénomènes se reproduisent malheureusement de manière régulière et que les nombreux dégâts occasionnés par ces inondations démontrent la nécessité de développer et mettre en œuvre d'importantes actions publiques en matière de lutte contre les inondations et coulées boueuses. Ces actions (installations de fascines, notamment) ont et sont toujours menées par la Commune, mais ces phénomènes ne peuvent être gérés que par une action de tous, autorités publiques et citoyens, qui doivent aussi s'auto-protéger. Le mise en œuvre de dispositifs durables de lutte contre les inondations par les particuliers sur leur propriété est nécessaire."

C’est pourquoi la Commune de Fernelmont a décidé de mettre en place un soutien financier à la population afin de l’inciter à réaliser des aménagements durables de protection contre l'intrusion des eaux par ruissellement ou débordement. A titre d'exemple, les travaux et équipements qui peuvent être subsidiés (dans le respect du Code civil et du Code wallon de développement du territoire) sont: l'installation d'avaloirs, l'installation de clapet anti-retour sur le réseau privé d'égouttage, l'aménagement des évacuations privées existantes, l'installation de fascines et haies, l'installation de batardeaux et autres digues amovibles, la création de fossés,...

Le montant de la prime s'élève à 60% des travaux exécutés ou des équipements mis en place avec un maximum de 500 euros par immeuble pour une période de 10 ans. Cette prime peut être cumulée à d'autres aides financières publiques à condition que le montant des aides cumulées ne dépasse pas le coût des investissements. Les dégâts, provoqués par l'intrusion des eaux lors de fortes intempéries, doivent être postérieurs au 1er mai 2019. Une seule prime "anti-inondation" pourra être octroyée par immeuble sur une période de dix ans.