Circulation rétablie en périphérie de la place Maurice Servais à partir du 15 juillet

Pour rappel, cet ancien parking à ciel ouvert cédera bientôt sa place à une place publique dotée d’un kiosque, d'une fontaine et de vastes zones d’assise aux pieds des arbres.

De nouvelles mesures de circulation seront mises en oeuvre la journée du 15 juillet et d’application dans la foulée, autour de la Place Maurice Servais. Il sera en effet à nouveau possible d'accéder en voiture à une partie de la place par la rue des Echasseurs.Les véhicules empruntant la rue des Échasseurs, pour rejoindre la place, devront tourner à gauche (à hauteur du magasin de fruits et légumes Vitamine) pour longer la place, longer les commerces et tourner à nouveau à gauche (à hauteur du café l’Antiquaire) pour rejoindre la rue des Brasseurs, vers la rue du Bailly.

Les piétons et cyclistes pourront circuler librement sur l'entièreté de la place en périphérique durant la phase finale des travaux (dès la mi-juillet). En ce qui concerne les zones de déposes-minute, celle de la rue des Échasseurs sera à nouveau accessible à partir du 15 juillet tandis que celle de la place Maurice Servais le sera dès la rentrée scolaire.