L’UNamur se distingue dans plus de 7 critères sur 10 au ranking mondial U-Multirank 2022

Bon bulletin en cette fin d'année académique pour l'UNamur : les résultats du ranking U-Multirank viennent d'être dévoilés et ils sont particulièrement favorables pour l'UNamur ! L'UNamur se situe ainsi dans ou au-dessus de la moyenne pour plus de 77% des indicateurs (27 sur 35). Et dans plus de la moitié des indicateurs (19 sur 35), l'UNamur obtient des scores de « A » (« très bons ») ou de « B » (bons).



Enseignement : l'UNamur confirme son excellence en matière pédagogique. Les indicateurs relatifs aux masters portant notamment sur le taux de réussite des étudiants, confirment le label de qualité, avec un score de « B » obtenu. En ce qui concerne les indicateurs sur les Baccalauréats, l'UNamur progresse par rapport aux résultats des années précédentes, mais reste dans ou un peu en-deçà de la moyenne des universités évaluées.





Recherche : l'UNamur se distingue, cette année encore, par un excellent dynamisme en matière de recherche avec des scores très élevés pour 7 des 10 indicateurs de la rubrique « recherche ». L'UNamur obtient ainsi la plus haute note pour sa politique visant à promouvoir une recherche interdisciplinaire, où professeurs, chercheurs, doctorants et post-doctorants de différentes disciplines croisent leurs expertises et leurs approches pour aborder des thématiques précises et actuelles.



Valorisation de la connaissance : les résultats du ranking U-Multirank révèlent très nettement le dynamisme économique de l'UNamur. « Nous continuons à progresser en matière de collaborations et de partenariats avec le secteur industriel. Cela se traduit par d'excellents résultats pour nos publications qui sont citées dans des brevets, par l'importance des fonds privés que nos chercheurs obtiennent, ou encore par le nombre de publications menées conjointement avec des partenaires industriels », se réjouit Annick Castiaux, rectrice. Globalement, l'UNamur obtient de très bons résultats dans sa capacité de valorisation de la connaissance et cela malgré le fait qu'elle n'organise pas de Master en sciences appliquées, dont les recherches sont plus facilement valorisables économiquement.



Orientation internationale : avec 3 indicateurs sur 6 très positifs, l'UNamur affiche clairement sa dimension internationale. Ainsi, l'UNamur maintient sa belle performance en termes de pourcentage des publications menées dans le cadre de collaborations internationales, et de pourcentage du staff académique et des doctorants provenant de l'étranger.



Ancrage régional : l'ancrage régional vise à mesurer l'apport de l'université à sa région et ce notamment au travers d'indicateurs relatifs au placement des stagiaires et étudiants en Fédération Wallonie-Bruxelles. L'Université de Namur apparaît comme un très bon pourvoyeur de diplômés à sa région : plus de 75% d'entre eux travaillent ainsi au sein d'employeurs de la Fédération Wallonie Bruxelles. soulignons encore l'excellente performance (score « A ») de l'Université de Namur en matière de capacité à attirer des fonds régionaux pour soutenir sa recherche.