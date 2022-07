ALDI ouvre un magasin outlet temporaire à Andenne

À partir du mercredi 13 juillet, ALDI ouvrira un magasin outlet temporaire dans son magasin situé Avenue de Belle-Mine 24 à Andenne. Plus précisément, dans une partie à l’arrière de la réserve. Les clients peuvent accéder à la partie outlet en passant par le magasin ALDI ‘normal’ d’Andenne, qui reste ouvert pour les courses quotidiennes. Le magasin outlet proposera chaque jour une nouvelle sélection de tous types d’offres non alimentaires du dépliant ALDI avec de fortes réductions. Les premiers jours, les clients pourront retrouver par exemple des radios DAB, des grille-pains rétro et des chaises de bureau à des prix plus bas.

La société indique : " ALDI propose régulièrement es offres hebdomadaires intéressantes du mercredi et samedi à bas prix. La pandémie a entraîné certains défis, comme l'interdiction temporaire de la vente d'articles non alimentaires, mais également des difficultés logistiques tout au long de la chaîne. Toutefois, ALDI a toujours réussi à proposer des offres temporaires et intéressantes à ses clients. Cependant, cela a eu pour conséquence qu'ALDI a maintenant du stock excédentaire pour certaines offres. En cette période d'inflation croissante, c'est le moment idéal pour ALDI d'organiser un outlet temporaire à des prix fortement réduits afin de soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs belges, même en ces temps."

Le magasin outlet sera ouvert du lundi au samedi entre 8h30 et 19h00. La partie outlet fermera ses portes au plus tôt le 13 août, ou jusqu’à épuisement des stocks.