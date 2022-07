Graine de Malice : une innovation gembloutoise pour améliorer l'empreinte carbone du commerce en ligne !

Graine de Malice, une toute jeune entreprise gembloutoise (près de Namur), s’est donné pour objectif de combattre l’obsolescence programmée. Elle conçoit et fabrique des produits du quotidien réutilisables, simples, fonctionnels, très résistants, fabriqués chez nous avec des matériaux nobles tels que le bois d’Europe du nord FSC, le coton bio ou le lin belge. Le respect de l’environnement, la qualité et le service sont les maîtres-mots. Poussant la philosophe jusqu’au bout, Graine de Malice offre la garantie à vie aux particuliers sur ses produits réutilisables.

La start-up vient de développer une solution d'emballage des colis en ligne totalement réutilisable. Cette méthode permet à tous les commerces en ligne d'éviter les emballages extérieurs en carton ou plastique jetable en utilisant une caisse d'envoi réutilisable et consignée. Les consommateurs quant à eux, renvoient simplement les emballages repliés à l'expéditeur. Les entrepreneurs précisent : "Cette caisse est réalisée en matériaux réutilisés ou recyclés et son impact carbone serait plus de 30 fois inférieur à celui d'une caisse d'expédition en carton traditionnelle. Plus de 95% des matériaux de fabrication de cette nouvelle caisse sont soit de réutilisation (collectés auprès d'acteurs locaux), soit issus du recyclage. Elle s'inscrit complètement dans l'économie circulaire. Réalisée dans plusieurs entreprises de travail adapté de nos régions, c'est aussi une initiative sociale. L'impact écologique, mesuré scientifiquement avec un modèle d'Analyse du Cycle de Vie (ACV), est largement inférieur à celui d'une caisse en carton équivalente. Graine de Malice ne s'engage pas à la légère mais se base sur une analyse complète.Chiffres à l'appui, Graine de Malice démontre que ce système est plus de 100 fois supérieur à l'emballage en carton traditionnel. Ceci met en évidence l'attrait indiscutable de cette solution innovante d'un point de vue environnemental."

Le client qui reçoit sa commande en ligne ne voit plus ses poubelles se remplir de carton ou emballages en plastique. Il suffit de replier la caisse et de la confier à un point collecte ou un bureau de poste, comme demandé par l’expéditeur. Avec ses partenaires, Graine de Malice propose un service complet aux commerçants. Ceux-ci ne paient que l’usage de la caisse, Graine de Malice assure le nettoyage et les éventuelles réparations après chaque usage.

Sylvie Michel, co-fondatrice de Graine de Malice, indique : "Depuis sa création, Graine de Malice cherche des alternatives aux objets de tous les jours à usage unique. C'est en préparant les commandes de nos produits durables à envoyer à nos détaillants que le constat fut évident : il faut éliminer tous les emballages, pas seulement celui de l'objet individuel."Rudi Collin co-fondateur, ajoute : "Nous ne sommes plus habitués à concevoir des objets réutilisables, on vit dans le « jetable ». Et mesurer l'impact d'un objet sur l'environnement n'est pas chose courante. Pour être certain d'optimiser notre solution, nous avons utilisé une méthode scientifique établie (Analyse de Cycle de Vie ou ACV)."

Sylvie Michel: Graine de Malice SRL, rue de l'Agasse 26, 5030 Gembloux. 0470.876.642. grainedemalice@skynet.be. www.grainedemalice.be