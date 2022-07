Une garden party qui a du chien le 15 août à Daussoulx

Dans le village de Daussoulx, un évènement singulier se prépare. Une garden party où les invités se tiennent à quatre pattes. Ils viendront tous accompagnés de leurs maîtres. De 3 à 60 kg, qu’ils soient jeunes ou plus vieux, ces petits êtres seront les bienvenus. Les propriétaires de l’Escale Canine, élevage et pension pour chien, Jesly et son mari, John-Éric, ouvrent les portes de leur royaume. Bienvenue à la Garden dog party.

Cette fête a pour but de "rassembler les gens qui avaient envie de passer un moment différent avec leurs chiens", expliquent Jesly et John-Éric.

Ils vont donc installer un bar à cocktail ainsi que plusieurs tables autour de la plaine de jeux canine. Des repas seront aussi prévus. L'occasion pour les maîtres de faire connaissance pendant que leurs toutous jouent ensemble. "Les chiens seront une manière de briser la glace. Toutes les personnes présentes, même sans animal, auront un point commun : l'amour des chiens", rient-ils.

"Tout est parti d’une blague"

L'évènement en est à sa deuxième édition. Le couple l'avait déjà organisé l'année précédente. "Tout est parti d'une blague", explique John-Éric. L'Escale canine possède un espace récréatif pour ses pensionnaires. En plein milieu de la pelouse, trône un bac à sable géant dans lequel se trouve une multitude de jeux : bascules, tunnels, cerceaux ou encore obstacles.

Une piscine a également été installée au bout de la piste, assez basse pour permettre aux moins téméraires de se rafraîchir. "Tout était là mais ça servait à rien quand nous ne l'utilisions pas. Donc on a proposé de la louer", précise John-Éric. Petit à petit, les locations se sont enchainées et les maîtres sont venus profiter aussi de l'endroit. "Les gens ont commencé à venir prendre leur apéro ici, pendant que les chiens jouaient, et on a commencé à en rire en disant "c'est en peu comme une garden party mais avec des chiens"". Mais pourquoi pas au final ?

Cette blague est restée dans leurs esprits jusqu’à donner naissance à la Garden dog party.

Inclusion et sauvetage

Par rapport à 2021, le couple a décidé d'innover. Parmi les activités proposées aux maîtres et leurs chiens, deux nouveautés. Premièrement, une initiation auhoopers. "C'est une discipline sportive, adaptée à tout type de chien, car ça se passe à plat, sans saut. Donc pour les chiens avec des problèmes de hanche, les vieux chiens et même les plus jeunes", dit Jesly. Ce sport est également prévu pour les personnes à mobilité réduite ou ayant du mal à se mouvoir. Le maître reste dans une zone et commande le chien uniquement avec sa voix. "Ça permet à tous de créer une connexion, c'est une activité fun, ludique et inclusive. On va guider les gens, les aider toute la journée pour leur apprendre cela."

Autre modification, deux stands liés à l’adoption apparaissent : Association SOS Bulldog et Refuge d’Alina&Anda. Ils seront présents pour expliquer comment fonctionnent les adoptions. Des chiens récemment adoptés seront présents avec leurs nouveaux maîtres.