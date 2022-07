Culture de 1.300 plants de cannabis à Walcourt : 20 mois avec sursis pour le petit jardinier

Une culture de 1.300 plants de cannabis a été démantelée dans une habitation de Walcourt, le 8 février 2022. Une personne se trouvait sur place lors de l'intervention policière. "Je suis venu d'Albanie pour travailler dans un hôtel. Quelqu'un est venu me chercher à Bruxelles mais lorsque je suis arrivé à Walcourt, ce n'était pas le travail dont on m'avait parlé", a expliqué le prévenu.

L'homme a néanmoins accepté de s'occuper de cette plantation de cannabis. Il devait toucher 7.000€. "J'arrosais et traitais les plants. On me donnait les instructions par téléphone." En un mois sur place, ce dernier n'est jamais sorti de l'habitation.



Ce mercredi matin, il a écopé de 20 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. Deux ans ferme ont par ailleurs été prononcés à l'encontre d'une seconde personne, actuellement détenue en Albanie, et dont l'ADN a été retrouvé sur du matériel saisi sur place.

Orès s'était constitué partie civile. Pour assurer cette culture de cannabis, un mécanisme avait été mis en place pour prélever de l’électricité sans devoir trafiquer le compteur. 12.000€ étaient réclamés pour le mois écoulé.

Les prévenus étaient poursuivis pour vol d'électricité. Mais cette prévention n'a pas été déclarée établie.