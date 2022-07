Jambes : une nouvelle fresque émerge en bord de Meuse

Une nouvelle œuvre urbaine vient d’émerger, à Jambes, en bordure de Meuse. Après le mur contigu de la Villa Balat, en 2020, c’est au tour du pignon voisin du Glacetronome d’être sublimé par les couleurs de Démosthène Stellas (collectif Drash). Durant trois semaines, l’artiste namurois a investi la façade du glacier, à la rue Mazy, pour créer une deuxième peinture murale au fil de ses émotions et de son ressenti du lieu. Une œuvre improvisée qui assure la continuité de sa précédente fresque baptisée "Simplifiez", située à quelques mètres.

À nouveau, il est question d'un hommage vibrant à la nature via des plantes et des racines qui s'entrecroisent, mais avec quelques différences notables. "Pour la Villa Balat, j'avais opté pour des teintes très sobres, en harmonie avec la Meuse, précise Démosthène. Tandis qu'au Glacetronome, j'ai intégré d'autres éléments tels que l'eau et la lumière car je voulais opter pour des couleurs plus vives."

Revenir à l’essentiel

Outre de nouvelles couleurs, le graffeur a aussi quelque peu révisé le thème de sa fresque en y faisant allusion à la technologie. C'est pourquoi, sur la façade arrière du Glacetronome, un écran brisé par des plantes est aussi observable depuis la passerelle de l'Enjambée. Un détail qui n'était pas prévu lors de l'élaboration du projet initial. "Au fur et à mesure du processus créatif, j'ai fini par y intégrer cette notion qui me paraît essentielle à notre époque désormais remplie d'écrans", mentionne Démosthène Stellas qui avait déjà exploré cette thématique lors de deux précédents projets artistiques au Kosovo. En résultent des éléments organiques qui prennent le dessus sur des formes géométriques, symboles de l'ère du numérique. Un appel aux promeneurs à revenir davantage aux choses essentielles… loin du monde virtuel.