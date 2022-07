La prochaine édition du Marathon et du Semi-Marathon de Namur se déroulera le dimanche 2 avril 2023

En accord avec la Ville de Namur, le Marathon et le Semi-Marathon de Namur seront organisés le dimanche 2 avril 2023. L’évènement sportif s’inscrit également de manière durable dans le calendrier de la Capitale de la Wallonie puisque le premier week-end d’avril sera la date récurrente de la distance mythique, et ce pour les 5 prochaines années.

« C'est avec un grand enthousiasme que le Collège communal a pris la décision de d'ores et déjà fixer la date du Semi-Marathon et du Marathon de Namur pour l'édition 2023, mais aussi d'assurer aux organisateurs que le premier week-end d'avril leur est réservé pour les 5 prochaines années. Depuis la première édition, la Ville de Namur a soutenu ces organisateurs dans ce défi un peu fou mais parfaitement relevé et assumé. En tant qu'Échevine des Sports, je ne peux que me réjouir à l'idée de voir ce grand événement international qui met notre belle ville et la vallée mosane en avant se poursuivre et grandir tout en gardant sa taille humaine et son côté sympathique », précise Charlotte Bazelaire.

« Nous tenons à remercier la Ville de Namur qui a décidé à nouveau de nous faire confiance. La récurrence de la date était aussi une nécessité pour exister de manière pérenne dans le calendrier de la course à pied. Le Marathon et le Semi-Marathon s'inscrivent maintenant résolument dans le défi sportif du début de saison en Belgique. Les inscriptions s'ouvriront en ligne le 25 septembre 2022 », concluent les organisateurs, Damien Depelchin et Nicolas Bonomi.