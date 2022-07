Les Petits riens : le coup dur devient coup de chance suite aux inondations

"Pour nous, au final, ces inondations ont été une aubaine." Fabrice Carpentiers est responsable des magasins Les Petits riens pour la Wallonie. Un an après la catastrophe qui a entièrement ravagé la boutique de Bomel, l'homme a retrouvé le sourire. Le nouveau magasin, installé depuis le 20 novembre à la rue Rogier, au centre de Namur, cartonne de façon inespérée. "Notre chiffre d'affaires a augmenté de 25 à 30 % par rapport à la même période en 2019, année de référence avant Covid, détaille Fabrice Carpentiers. Le jour de l'ouverture, nous avons fait une caisse de 8500 € ! C'est vraiment énorme, quand on voit le prix moyen du panier dans un commerce de seconde main." La jubilation est de bon aloi : Les Petits riens travaillent dans l'économie sociale, créent de l'emploi peu qualité, financent des services sociaux et contribuent à la réduction des déchets en favorisant la réutilisation des objets qui leur sont donnés.

Une nouvelle clientèle

"Le nouveau magasin est plus propre, mieux fini et plus lumineux que l'ancien, commente le responsable. La configuration a été repensée pour mettre les articles en valeur, pour être plus lisible, plus pro, et faire moins "fourre-tout"." Les vêtements sont par exemple présentés par couleur, sur des tringles aérées.

"Grâce à cette nouvelle implantation avec une entrée sur la rue Rogier et une autre sur la rue des Dames Blanches, poursuit Fabrice Carpentiers, on a gardé notre clientèle de destination, qui nous a très largement suivis après le déménagement, et une nouvelle clientèle d'opportunité."

Dans les rayons, on croise aussi bien un demandeur d'asile qu'une étudiante des facs. La politique de prix se calque sur cette nouvelle réalité. "On met par exemple un prix plus élevé sur un sac Longchamps, mais on continue à proposer des articles de première nécessité à très bas prix", illustre Fabrice Carpentiers.

La nature a décidé

Ces bonnes nouvelles mettent du baume au cœur après l’épouvantable épisode du 15 juillet 2021. Ce soir-là, à l’heure de la fermeture, l’orage qui s’est abattu sur Bomel a littéralement noyé les locaux historiques des Petits Riens. Ils étaient situés depuis 1985 dans un sous-sol sans fenêtres (les garages d’un immeuble, en fait), au bas d’une rampe d’accès très raide.

À l’intérieur, l’eau est montée à plus de deux mètres en quelques minutes, ruinant l’intégralité des biens du magasin. Vêtements, électroménager, livres, jouets, objets de décoration… tout a dû être jeté. Seul un petit personnage Playmobil a été sauvé, pour le souvenir. La gérante, qui était toujours présente sur les lieux durant l’orage, est parvenue à s’échapper in extremis…

"On réfléchissait depuis longtemps à déménager vers des locaux mieux adaptés et plus agréables, explique Fabrice Carpentiers. On avait de la réticence à quitter Bomel, quartier qui concentre une série de services pour les publics fragilisés, et on n'a jamais rien trouvé dans les environs. La nature a finalement décidé pour nous."