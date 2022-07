YFU cherche une dizaine de familles d'accueil pour des étudiants en province de Namur

L’asbl YFU Bruxelles-Wallonie organise des Programmes d’Echanges Interculturels depuis plus de 70 ans. Par le biais de ces immersions linguistiques et culturelles, une trentaine d’étudiants internationaux ont choisi de passer l’année scolaire prochaine en Belgique pour découvrir notre culture et améliorer leur français. C’est pourquoi l’asbl qui encadre leur séjour recherche encore une dizaine de familles d’accueil dans la province de Namur.

Rebeka, 15 ans, adore sa famille et voyager. Juan, étudiant équatorien de 17 ans, aime la formule 1, c’est la raison pour laquelle il fait du karting. Une dizaine d’étudiants internationaux recherchent encore une famille d’accueil, comme Rebeka et Juan qui arriveront fin août en Belgique et qui seront scolarisés dans une école secondaire à proximité de leur famille d’accueil. Leur motivation ? Visiter de nouveaux endroits, apprendre de nouvelles choses, améliorer leurs capacités de communication et apprendre le français.

YFU indique : "Les familles qui les accueilleront auront la chance de découvrir une autre culture, de s'ouvrir sur le monde et les échanges internationaux tout en restant à la maison. Accueillir est une expérience très enrichissante humainement pour tous les membres de la famille. La clé d'un accueil réussi n'est pas le schéma familial, mais bien la motivation de la famille à s'investir dans cette expérience. Toutes les familles sont les bienvenues : jeunes ou moins jeunes, avec ou sans enfants, famille classique ou monoparentale, etc. L'accueil est bénévole mais les frais scolaires et personnels restent à la charge des étudiants internationaux et de leur famille naturelle."