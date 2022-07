Lancement d’un subside Jeunes à Fernelmont !

La Commune de Fernelmont donne la possibilité aux jeunes de 12 à 25 ans de soumettre un projet et de le concrétiser grâce à un subside pouvant aller jusqu'à 3.000 euros pour sa réalisation! Cet appel vise des projets (ou activités) physiques , sportives , culturelles , artistiques , sociales pensés et portés par des jeunes pour les jeunes.Un montant de 3.000 euros a donc été inscrit au budget communal pour soutenir financièrement les projets ou activités qui ne font pas déjà l'objet d'un subside annuel (pour des activités régulières) de la commune.

Les candidatures, accompagnées d'une courte vidéo de présentation, doivent être envoyéespour le 15 septembre 2022 au plus tard. Règlement complet et Formulaire sont disponibles sur notre site internet : www.fernelmont.be. Tous les projets jugés recevables sont ensuite soumis au vote des jeunes sur l'application Fernelmove (votes de préférence) et à la décision finale du Collège communal. Ces dernières années, la Commune de Fernelmont multiplie les initiatives en faveur des ados avec entre autres l'organisation d'une Semaine jeunesse (activités gratuites 100% dédiées aux jeunes), le développement d'une web app Fernelmove (reprenant les actus de la commune destinées aux 13+ et via laquelle ils peuvent voter, donner leur avis) et le lancement de ce subside .