Le Gueuleton Urbain de retour à Namur pour la fête nationale

La place d’Armes de Namur accueillera, le 21 juillet à l’occasion de la fête nationale, l’événement « le Gueuleton Urbain » proposé par Namur Centre Ville et Namur Gourmande. Barbecue géant, grands chefs et animations gratuites, en famille et entre amis seront proposés de 11h à 20h.

La journée commencera par l’apéro, de 11h à 12h. Le bar sera tenu par Keybox et les Poules à Lier.

Suivra ensuite la grande braise, de 12h à 15h. Il s’agit de l'événement phare de ce gueuleton urbain. De nombreux barbecues seront mis à la disposition des visiteurs qui se seront inscrits au préalable (5€ l’inscription qui comprend une portion de frite). A cette occasion, de nombreux chefs de la région réunis par Namur Gourmande seront présents pour conseiller et aider à la cuisson des viandes et/ou légumes.

Citons Yves Debois du restaurant « Le Moderne », Julien Malaisse du « Pré de chez vous », Vincenzo Calcagnon de « L’Opéra ristorante », Jessica et Guy Barbiaux du « Bistrot Belgo Belge », Jonathan Collignon du « 54 », Christophe Houssoy du « Smole n’Grill », Gauillaume Gersdorf de « La Table de demain » et Morgan Roger de la poissonnerie « Roger & fille ». Trois créneaux horaires sont disponibles : 12h-13h / 13h-14h / 14h-15h pour venir participer. Les inscriptions sont à faire sur l’événement Eventbrite ou par téléphone : gueuleton-urbain-2022.eventbrite.com

Nouveauté pour cette édition du Gueuleton Urbain 2022 : un blind test de 10 équipes de maximum 5 personnes s’affronteront. Inscription (10€) sur https://forms.gle/QRcyKoqrTJrcSmFn6